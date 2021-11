Silas Zahlten im Nationalteam Hindernis

Nach seinen Erfolgen bei den Deutschen U18-Meisterschaften (Erster Platz über 2000 Meter Hindernis und Rang zwei über 3000 Meter) hat der Dülmener Leichtathlet Silas Zahlten seine Erfolgswelle fortgesetzt.

Corona-Impfung gut überstanden

Die jüngsten Erfolge haben dem Dülmener, der für die LG Brillux Münster startet, auch die Berufung in die Nationalmannschaft der Hindernis-Läufer eingebracht. Nach der „Deutschen“ in Rostock hat sich Zahlten mit einem Corona-Impfstoff impfen lassen und hat die Behandlung nach Angaben seiner Familie gut weggesteckt.

Kurze Zeit später begann für den Hochleistungssportler die Cross-Saison: Der Ausdauerläufer nahm an einem Höhentrainingslager im österreichischen Kühtai teil. Nach Vorbereitungs-Rennen in Herten sowie Riesenbeck gewann Silas Zahlten auch die Westfälische Crossmeisterschaften in Breckerfeld. Seine Zeit bei der 4130 Meter langen Strecke über Stock und Stein: 12:06 Minuten.

Vorfreude auf Crossmeisterschaft

Jetzt blickt Zahlten aber schon auf die Deutsche Crossmeisterschaft, die am 18. Dezember in Sonsbeck bei Wesel ausgetragen wird. Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung corona-bedingt ausfallen. Jetzt freuen sich alle auf das Event kurz vor den Weihnachtsfeiertagen.

(Den kompletten Bericht lesen Sie in der Freitags-Printausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)