Siegtreffer mit letzter Kraft

Seppenrade/Dülmen

Im Nachholspiel der Kreisliga A erkämpfte sich am Dienstagabend DJK Rödder in Seppenrade einen 2:1-Sieg. Entsprechend groß war der Jubel. „Ich bin super glücklich“, sagt Trainer Ahmed Ibrahim. Der Siegtreffer fiel in der 95. Minute.

Von Jürgen Primus