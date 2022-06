Showdown bei Turo Darfeld

Auf Torhüter Markus Sylla könnte es am Donnerstag ankommen: er soll mit seiner Erfahrung und seiner Qualität die Klasse mit TSG Dülmen II halten. Gegner im Relegationsspiel in Darfeld ist der FC Ottenstein.

Jetzt steht fest: Die Fußballer der TSG Dülmen II müssen am Donnerstagabend ab 19 Uhr in Darfeld um den Liga-Verbleib in der Kreisliga A antreten. Der Fußball-Aussschuss des Kreises Ahaus/Coesfeld hat am Pfingstmontag die Relegationsspiele für den hiesigen Fußball-Kreis festgelegt, nachdem die Absteiger aus den Bezirksligen feststehen.

Bezirksliga bestimmt Geschehen

„Die Abstiege von Union Lüdinghausen, SuS Olfen, VfL Billerbeck, TuS Wüllen und ASV Ellewick in die Kreisliga A bestimmen das weitere Fußballgeschehen im Kreis“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Kreisvorsitzenden Willy Westphal am Dienstag.

Die Blau-Gelben spielen somit auf dem Rasenplatz des Turo-Stadions in Rosendahl an der Sudetenstraße um den Liga-Verbleib.

Alexander Wensing pfeift

Schiedsrichter der Partie ist Alexander Wensing von Eintracht Ahaus, der auch in der Verbandsliga aktuell pfeift. Ihm zur Seite stehen Martin Grösbrink (SuS Hochmoor, Bezirksliga-Schiedsrichter) und Robin Graes (Borussia Darup).

