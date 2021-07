SF Merfeld darf nicht wechseln

Die Fußballer der Sportfreunde Merfeld müssen in der Bezirksliga-Staffel 14 bleiben. Das ergab die Staffeleinteilung, die der Fußballverband am Freitag veröffentlichte. Die Grün-Gelben hatten eine Versetzung in die Staffel 11 beantragt.

Die Sportfreunde Merfeld bleiben der Fußball-Bezirksliga, Staffel 14, erhalten. Der Antrag der Grün-Gelben auf Verlegung in die Staffel 11 mit zahlreichen Mannschaften aus dem Kreis Coesfeld und Borkener Raum wurde nicht stattgegeben. Das ergab die Staffeleinteilung, die der Fußballverband am Freitag veröffentlichte.



Enttäuscht zeigte sich Christian Hoffmann, Geschäftsführer der Sportfreunde Merfeld, über die Entscheidung des Verbandes. „Mehr als einen Antrag stellen können wir nicht machen.“ Nachvollziehen könne er die Entscheidung aber nicht.

„Die haben sich, glaube ich, auch nicht einmal richtig Gedanken darüber gemacht“, vermutet er. Hoffmanns Ansicht nach habe der VfL Ramsdorf nichts in der Bezirksliga 11 zu suchen, der Staffel, in der die Merfelder gerne gewechselt wären. „Denn wenn Ramsdorf absteigen müsste in die Kreisliga A, werden die ja auch nicht in den Kreis Ahaus/Coesfeld einsortiert, sondern in den Kreis Recklinghausen.“

Und daher kommen ja die meisten Mannschaften, die in der Bezirksliga 14 mit Staffelleiter Klaus Overwien zusammengefasst sind.

Bezirksliga Staffel 14: Spvgg. Erle 1919, BV Rentfort, VfB Hüls, SC Hassel, SF Stuckenbusch, SV Zweckel, Westf. 04 Gelsenkirchen, SV Vestia Disteln, FC Marl, VfB Kirchhellen 1920, SV Ge-Hessler 06, Genclikspor Recklinghausen, SG Suderwich, SF Merfeld, TSG Dülmen, SV Lippramsdorf.

Bezirksliga Staffel 11: Vorwärts Epe, SuS Stadtlohn 19/20, SV Gescher, DJK Eintracht Coesfeld, DJK VfL Billerbeck, FC Epe, ASV Ellewick, SV Heek, Adler Weseke, TuS Wüllen, SG Coesfeld 06, SpVg. Vreden II, SC Reken, VfB Alstätte, RC Borken Hoxfeld, VfL Ramsdorf.