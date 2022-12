„Sehe weitere Athleten mit Potenzial“

Manuel Sanders ist zweifacher Deutscher Meister über 400 Meter. Die Geschwister Josefa und David Schepp, aber auch Silas Zahlten und Florian Hornig sammelten bei Deutschen Jugend-Meisterschaften schon Medaillen und konnten sich bei internationalen Wettkämpfen bereits beweisen. Den Anfang nahmen alle Leichtathleten bei der TSG Dülmen.

Einen Rück- und Ausblick macht DZ-Sportredakteur Jürgen Primus im großen Interview zum Jahreswechsel mit Stephan Gerdemann, Abteilungsleiter Leichthathletik bei der TSG Dülmen.

Herr Gerdemann, mit Manuel Sanders, aber auch Florian Hornig, David Schepp sowie aktuell Silas Zahlten und auch Josefa Schepp gibt es einige Leichtathleten aus Dülmen, die bei Deutschen (Jugend) Meisterschaften in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder vordere Platzierungen erzielt haben. Überrascht Sie diese Leistungsexplosion?

Stephan Gerdemann: Ich bin nicht direkt überrascht, denn diese Entwicklung stellt sich nicht von heute auf morgen ein. Hier von einer Explosion zu sprechen ist womöglich etwas übertrieben. Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder erfolgreiche Athletinnen und Athleten aus Dülmen und der Umgebung, die auch national erfolgreich waren. Allerdings ist es sicher auch keine Selbstverständlichkeit, dass solche Leistungen aufgrund der hervorragenden Arbeit in unserem doch eher kleinen Verein erbracht werden können. Wir sind natürlich sehr stolz auf die Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit und freuen uns mit den ehemaligen Dülmener Athletinnen und Athleten unseres Vereins über den Erfolg, den Sie aktuell haben. Die zuvor genannten Sportler haben alle bei der TSG Dülmen die ersten Schritte als Leichtathleten genommen.

Was wurde in diesen Jahren beim Training (anders) gemacht, dass diese Sportler jetzt so herausstechen?

Gerdemann: Die grundlegende Struktur des Trainings hat sich in der Regel nicht verändert. Die ein oder andere Methodik ist sicherlich an die Möglichkeiten der Athletinnen und Athleten angepasst worden. Hier kommt es zunächst auch auf ein gewisses Talent und die entsprechende Förderung an. Hier muss ich meinem Trainerteam ein großes Kompliment machen, das durch regelmäßige Weiterbildung und das entsprechende Engagement in der Lage ist, diese Talente zu erkennen und die richtigen Maßnahmen zusammen mit den Athletinnen und Athleten einzuleiten.

