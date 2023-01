Schwere Arme, erschöpfte Beine

Mit einer großen Mannschaft starteten die Wasserfreunde Dülmen beim 24-Stunden-Schwimmen in Coesfeld. Drei Mannschaften sowie vier Einzelschwimmer sprangen ins Wasser und kamen mit schweren Armen wieder raus.

Sehr wenig Schlaf. Maximal zwei bis vier Stunden gab es für die Mitglieder der Staffel-Teams beim traditionellen 24 Stunden-Schwimmen der DJK Coesfeld. Die Folge: schwere Arme und erschöpfte Beine. Dennoch sind die Teilnehmer und Verantwortlichen der Wasserfreunde Dülmen mit dem Abschneiden sehr zufrieden.

„Alle Staffelschwimmer haben so toll durchgehalten. Die Trainerinnen Eva Helmer und Michaela Polzin haben die Schwimmer und Schwimmerinnen immer wieder gut dazu motivieren können, wieder ins Wasser zu gehen. Niemand musste kurzzeitig aussetzen oder konnte aus anderen Gründen nicht schwimmen - das war sehr gut. Es hat auch schon Jahre gegeben, in denen dieses nicht der Fall war“, berichtet Alina Marx.

Die Wasserfreunde meldeten eine Jugend- und zwei Senioren-Staffeln. Alina Marx: „So viele Teilnehmer von Dülmener Seite hat es schon lange nicht gegeben.“

Wasser hat nur 26 Grad

Was den Schwimmern zu schaffen machte, war die deutlich geringere Wassertemperatur aufgrund der Energiekrise im Vergleich zu den Jahren davor. Das Wasser hatte nur 26 Grad, statt der üblichen 28 bis 29 Grad. Der Körper sei so anfälliger für Muskelkrämpfe. „Dennoch war die Organisation des Veranstalters toll. Es gab viele Helfer und durchgängige Verpflegung an Getränken, Kaffee, Äpfeln, Bananen und Müsli-Riegeln.“

Bei den Einzelschwimmern überragte die Dülmenerin Daniela Marx-Elting, die sich mit Vereinskameradin Cathrin Kreuznacht ein tolles Rennen lieferte. Erst in der letzten Stunde wurde das Rennen entschieden. Am Ende konnte Daniela Marx-Elting unglaubliche 51,7 Kilometer vorweisen. Cathrin Kreuznacht kam auf 50,5 Kilometer, Sophia Marx auf 40,4 Kilometer. Alina Marx: „Ich habe die 40 Kilometer nicht mehr voll bekommen, bin mit meinen 38,0 Kilometer aber sehr zufrieden, denn ich hatte mir nur 30 Kilometer vorgenommen.“

Bei den Mannschaften belegten die Wasserfreunde Dülmen mit der ersten Staffel einen ausgezeichneten zweiten Platz. Hinter W+F Münster, die am Ende 106 Kilometer zurückgelegt hatten, kamen die Dülmener mit 103,2 Kilometern ins Ziel. Mit dem SuS Stadtlohn gab es nur noch eine weitere Mannschaft, die 101,75 Kilometer vorweisen konnte und somit mehr als 100 Kilometer erreichten. Die Dülmener Mannschaft schwamm sehr kontinuierlich zwischen 3,9 und 4,7 Kilometer pro Stunde. Auch zu den ungemütlichen Nachtzeiten. Die zweite Staffel aus Dülmen spulte 94,1 Kilometer ab und die Junioren standen dem kaum nach und brachten es am Ende auf stolze 86,5 Kilometer.