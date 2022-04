Schwarzgurt als Belohnung

Zum ersten Dan-Vorbereitungslehrgang nach der langen Pause trafen sich in Dülmen 20 Judoka mit und ohne Behinderung, um sich gemeinsam auf die anstehende Dan-Prüfung im Modul „Kata“ vorzubereiten. Das Anna-Katharinen-Stift Karthaus stellte ihre Sporthalle zur Verfügung und die DJK Dülmen mit dem Team um Bernard Freitag organisierte die dreitägige Vorbereitungsmaßnahme. Außerdem stellten sich zahlreiche Dülmener Judoka als Partner für die ID-Judoka zur Verfügung.

Die Dan-Prüfungsordnung ID-Judo ist auf drei Module: „Kata“, „Boden“ und „Stand“ aufgeteilt. Diese Aufteilung ist notwendig, um möglichst vielen ID-Judoka unter Berücksichtigung ihres individuellen Handicaps die Möglichkeit zu geben, sich einen „Dan-Grad“ zu erarbeiten. Für viele ID-Judoka ist das Modul „Kata“ eine besondere Herausforderung, denn neben dem notwendigen Bewegungslernen ist hier auch die Merkfähigkeit besonders gefordert. Für Andrea Kuhne aus Hünxe und Patrick Barendonk aus Bocholt erfüllte sich damit der lange Traum, endlich den schwarzen Gürtel tragen zu dürfen. Bastian Wind aus Hünxe absolvierte sein 2. Modul und muss noch bis zum Ende des Jahres warten, um auch seine Dan-Prüfung erfolgreich abschließen zu können.

Nach der Dan-Prüfung folgte noch die inklusive Landes-Kata-Meisterschaft, erstmals mit einer in Corona-Zeiten von Jörg Wolter entwickelten Einzel-Kata. Hier gingen sechs ID-Judoka an den Start. Sie mussten einen imaginären Partner mit fünf Techniken, jeweils eine Technik aus den fünf Kata-Gruppen, werfen und dabei die Bewegungsfolgen der Kodokan-Kata einhalten. Eine nicht ganz leichte Aufgabe, denn gerade die für Kata-Demonstrationen wichtige Merkfähigkeit ist bei vielen ID-Judoka deutlich eingeschränkt. Dennoch gab es gute Einzelvorstellungen der Teilnehmer/innen mit einer klaren Siegerin, der amtierenden ID-Europameisterin Carina Niemeyer (DJK Dülmen).

In der Inklusiven Kata für die Wettkampfklasse II, der 1. Gruppe der Katame-No-Kata, gab es einen spannenden Wettbewerb zwischen den drei Paaren aus Hünxe bzw. Oberhausen, den schließlich Jan Himmelberg mit seinem Partner Gerd Schäfer knapp gewinnen konnte. Bei der Nage-No-Kata der Wettkampfklasse I standen sich die Dauerrivalen, die vierfachen Deutschen Meister Andreas Gramsch/Nina Völkel und die ewigen Herausforderer Patrick Barendonk/Cedrik Ueffing gegenüber. Dieses Mal sollte es besonders spannend werden, da in der ersten Runde Andreas Gramsch ein kleiner Fehler unterlief und das Bocholter Paar in Führung gehen konnte. Leider verletzte sich Cedrik Ueffing bei der Technik „Sasae-Tsuri-Komi-Ashi“ am Rücken, so dass das Paar zur zweiten Runde nicht mehr antreten konnte. So siegten wieder Andreas Gramsch mit seiner Partnerin Nina Völkel, die in der zweiten Wettbewerbsrunde eine gewohnt und souveräne Kata demonstrierten.

Alle hier gestarteten Paare wollen bei der Inklusiven Deutschen Kata-Meisterschaft des Deutschen Judo-Bundes am 28. Mai in Hamburg antreten und Titel und Medaillen gewinnen.