Schwaag sieht Luft nach oben

Die TT-Herren von Jugend 70 Merfeld um Ousama Ahmad bestreiten am Samstag ihr erstes Heimspiel der Saison. Gegen den VfL Ramsdorf dürfen die Merfelder, die ihr Auftaktspiel gewannen, erstmals wieder Zuschauer begrüßen.

Bei einem spät abendlichen Pizza-Essen genossen die Spieler des Tischtennis-Landesligisten Jugend 70 Merfeld am 4. September den erfolgreichen Saisonstart. Mit dem 9:6-Auswärtssieg gegen den TTV Metelen, immerhin ungeschlagener Spitzenreiter der im Oktober des vergangenen Jahres abgebrochenen Spielzeit, gelang dem Sextett von Kapitän Raphael Schwaag schließlich ein Auftakt nach Maß. Nach einer knapp zweiwöchigen Pause soll am Samstag um 18.30 Uhr der nächste Sieg eingefahren werden. Diesmal geht es in der Sporthalle der Kardinal-von-Galen-Grundschule um Punkte. Gegner ist der VfL Ramsdorf.

Gegner ist harter Brocken

„Wenn unser Gegner komplett spielt, wird das ein ganz harter Brocken“, sagt Schwaag bei einem Blick auf die Mannschaftsaufstellung der Gäste. Der 34-Jährige lässt sich auch von der Ramsdorfer 2:9-Niederlage beim TB Burgsteinfurt II nicht blenden. Ein Blick auf den Spielbogen zeigt, dass der nächste Jugend 70-Gegner nur mit vier anstatt sechs Akteuren angereist war. Drei Partien gingen damit schon kampflos an die Gastgeber. Aus dem Kader waren nur Sebastian Schulz, Maximilian Czmiel und Marcel Grottke dabei. Hinzu kam mit Marvin Kulinski die Nummer 22 (!) der Reserve. Michel Hinricher, Torsten Schulten sowie Sören Büsker fehlten.

Auch wenn der Erfolg in Metelen keinesfalls im Vorfeld eingeplant werden konnte, sieht Raphael Schwaag in den Doppeln noch Luft nach oben. Frank Verbeet/Damian Kleinert sind eingespielt und bejubelten als einzige Merfelder Kombination einen Sieg, während sowohl Raphael Schwaag/Ousama Ahmad als auch Chris Andersen/Joachim Frintrup ihre Premiere feierten und trotz zwischenzeitlicher 2:1-Satzführungen noch im fünften Durchgang verloren.

„Wir wollen gut starten und wenn möglich mit einem Vorsprung in die Einzel gehen“, verrät Schwaag. „Insgesamt hat die gesamte Mannschaft in Metelen auf einem guten Niveau gespielt. Das Ergebnis war natürlich super.“ Das Merfelder Team bleibt am morgigen Samstag unverändert. Mit Verbeet sowie Ahmad sind zwei Jugend 70-Akteure im Einzel noch ungeschlagen.

Endlich wieder Zuschauer

Die Hausherren freuen sich aus zweierlei Hinsicht auf das nächste Spiel. Zum einen ist die 14-tägige Pause vorbei und auf der anderen Seite darf wieder vor Zuschauern gespielt werden. Fans müssen vor Betreten der Halle gemäß der 3G-Regelung ihren entsprechenden Nachweis in Papierform oder elektronisch vorzeigen.