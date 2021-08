Schalke-Spiel in Buldern fällt aus

Die Nachricht kam am späten Dienstagabend. Das für Mittwoch angesetzte Testspiel zwischen den Frauen von Adler Buldern und dem FC Schalke 04 muss kurzfristig abgesagt werden.

Absage am späten Dienstagabend

Eigentlich sollte am Mittwoch ab 19 Uhr in Buldern der Ball rollen. Die Fußballerinnen von Adler Buldern hatten ein Testspiel gegen die Damen des FC Schalke 04 angesetzt. Doch das Spiel wurde am Dienstagabend kurzfristig abgesagt.



Die Mannschaft aus Gelsenkirchen bekommt für das Spiel nicht genügend Spielerinnen zusammen, berichtet Hubertus Eßmann, Abteilungsleiter Fußball bei Adler Buldern.

Das Spiel soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.