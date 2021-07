Olympia in Tokio: Jury-Entscheid bringt das Aus

Am Samstag, 31. Juli, steht Manuel Sanders bei seiner Olympia-Premiere gleich in einem Finale. Der 400 Meter-Läufer aus Dülmen brachte die Mixed-Staffel in einem spannenden Rennen ins Ziel - mit einem neuen deutschen Rekord.

Das intensive Training und die Vorbereitung in den vergangenen Wochen zahlen sich somit aus. Das deutsche Team qualifizierte sich im ersten von zwei Vorläufen als Dritter direkt für das Finale. Zwei Nationen in dem Lauf waren disqualifiziert worden.

Das Finale mit dem Kampf um die Medaillen startet am Samstag um 14.35 Uhr deutscher Zeit.

Jury-Entscheid sorgt für das Aus

Update 22.20 Uhr: Am Freitagabend deutscher Zeit kam dann doch das Aus für Sanders und sein Team. Per Jury-Entscheid wurden die Disqualifikationen der Staffeln der USA und der Dominikanischen Republik rückgängig gemacht.

Damit belegt das DSV-Quartett nur Rang neun nach den Vorläufen - und verpasst damit knapp das Finale am Samstag.