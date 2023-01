Roruper trotz Abstiegskampf fair

Ganz oben kämpfen SW Holtwick und die DJK-VfL Billerbeck um den Titel, verfolgt von Fortuna Seppenrade und Union Lüdinghausen – unten trägt Vorwärts Lette als Schlusslicht die rote Laterne in einer Abstiegszone, die rauf bis Adler Buldern auf Rang zehn reicht. Für Spannung ist gesorgt in der Rückrunde der Kreisliga A ab dem 26. Februar. Hier ein Blick auf Zahlen und Besonderheiten der Hinserie inklusive der ersten beiden Spieltage der Rückrunde, die besonders bei den Karten einen gewaltigen Sprung liefert.

Bester Angriff

Der Spitzenreiter stellt auch die gefährlichste Offensive, denn SW Holtwick hat es auf 55 Treffer gebracht (3,23 pro Spiel). Union Lüdinghausen kommt auf 50 Tore und kann noch nachlegen, denn das Nachholspiel bei DJK Rödder steht noch aus (18. Februar).

Harmloseste Offensive

Die Anhänger von Borussia Darup sind bisher auf Schonkost gesetzt. 21 Tore durften in 17 Spielen bejubelt werden, das sind gerade einmal 1,23 pro Partie. Nur einen Treffer mehr hat GW Hausdülmen zustande gebracht.

Stabilste Deckung

Am Helker Berg in Billerbeck wird der härteste Beton gemischt, denn in dieser Kategorie liegt die DJK-VfL Billerbeck mit 15 Gegentoren in 17 Spielen (Schnitt 0,88) vorne. Nur drei Treffer mehr musste SW Holtwick hinnehmen.

Löchrigste Abwehr

Zwei Mannschaften liefern sich ein enges Rennen – DJK Rödder kommt auf 55 Gegentore, hat dabei noch ein Spiel weniger ausgetragen (Schnitt 3,43). Bei Aufsteiger Arminia Appelhülsen hat es bislang 54 mal eingeschlagen. Auf Rang drei folgt Vorwärts Lette mit 46 Gegentreffern.

Fairness

Brukteria Rorup befindet sich im Abstiegskampf, darf sich aber mit Rang eins in der Fairnesstabelle rühmen. 17 Gelbe Karten (plus eine für Teamoffizielle) und kein einziger Platzverweis, das ist der Spitzenwert der Liga vor SW Holtwick (22/1 Teamoffizieller) und Borussia Darup (20/5). Ebenfalls ohne Platzverweis sind Vorwärts Lette und Arminia Appelhülsen geblieben. Am Ende des Rankings steht DJK Dülmen mit 41 Gelben Karten für Spieler und 16 für Teamoffizielle, vier Gelb-Roten Karten und einmal Rot.

(Weitere Zahlen und Fakten lesen Sie in der Donnerstags-Printausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)