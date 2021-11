Revanche soll am Sonntag glücken

Eine geschlossen gute Leistung zeigte die Volleyball-Mixed-Mannschaft des TV Dülmen bei ihrer Premiere in der U16-Bezirksliga - auch wenn es noch nicht zum Satzgewinn reichte. Mit dem SC DJK Everswinkel und der SG Suderwich waren gleich zwei starke Mixed-Mannschaften in der St. Vitus-Halle in Everswinkel angetreten, die bereits im zweiten Jahr in dieser Altersklasse spielen.

Beide zeigten zum Auftakt spannende und lange Ballwechsel und lieferten sich ein hoch emotionales Spiel, das vom TV-Schiedsgericht eine Menge Nerven und Konzentration abverlangte. Beeindruckt von den Angaben und den Angriffen gingen die TVler mit ihrem neuen Trainer Martin Johannessen in das Spiel gegen die SG Suderwich und blieben zunächst hinter ihren Leistungen zurück.

Erst zur Mitte des ersten Satzes wachten sie auf und konnten ihre Annahme verbessern und brachten die SG mit tollen Angaben in Bedrängnis. Im zweiten Satz ließen sich die Blau-Weißen dann lange den Schneid nicht abkaufen und lagen deutlich in Führung. Erst einige starke Angriffe und Angaben durch die SG Suderwich entschieden spät das Spiel (0:2; 15:25, 23:25). Das Spiel gegen den SC Everswinkel verlief dann entgegengesetzt. Hier trumpfte der TV auf, lautstark angefeuert von der Ersatzbank und den zahlreich mitgereisten Familienangehörigen und Freunden. Die Blau-Weißen lagen lange in Führung. Doch die SC DJK kam nach einigen Unsicherheiten stark zurück und konnte dann beide Sätze für sich entscheiden.

Motiviert, in dieser Woche im Training besonders Annahme und Angriffe zu üben, fuhr die TV-Mannschaft zurück nach Dülmen - um hier bereits am kommenden Sonntag das Rückspiel gegen den SC Everswinkel vor heimischer Kulisse zu bestreiten. Als zweite Mannschaft reist der SuS Olfen an. Spielbeginn ist am Sonntag um 13.30 Uhr in der Turnhalle des AvD-Gymnasiums.

Für den TV Dülmen spielten: Till, Eva, Finn, Klara, Leni, Johanna, Elisa, Elisa, Yara und Marie.