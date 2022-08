Rekorde zum Jubiläum

Die „Doppelmacher“ Marc Höltken, Oliver Ahrens und Jörn Kollenberg sowie „die Neuen“ Nils Nosthoff, Lutz Püttmann und Dominik Roters sind absolut zufrieden. Bei der 30. Auflage des 66er-Doppelturnier gab es am Ende nur strahlende Gesichter.

„Das war eine Top-Veranstaltung. Wir hatten Rekorde in allen Bereichen“, zieht Marc Höltken ein absolut positives Fazit. „Wir hatten am Samstag 300 Besucher auf der Anlage. Auch das ist Rekord.“

Das Wetter spielte mit, und auch die erste Verletzung in der Turniergeschichte ging glimpflich aus. Marc Höltken: „Sven Breuer war bei einem schwierigen Ball ins Netz gestürzt und hatte sich die Schlägerkante unglücklich an den Kopf geschlagen.“ Die Wunde blutete stark und musste geklammert werden. „Das beeinträchtigte ihn nicht, denn er hat an der Seite von Stefan Hungerkamp die Herren C-Konkurrenz gewonnen.“

(Weitere Berichterstattung zum Thema in der Dienstags-Printausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)

Ergebnisse:

Herren A: Christian Hoffmann/Sven Schütter 6:4, 7:5 (gegen Behlert/Werlein)

Herren B: Lutz Püttmann/ Benjamin Graf 4:6 und 6:3 sowie 10:3 (gegen H. D. und Dennis Göntgens)

Herren C: Stefan Hungerkamp/Sven Breuer 6:2, 6:1 (gegen Volkmer/Röken)

Damen A: Johanna Behlert/Tanja Visarius 6:4, 6:2 (gegen Krimphove/Petershöfer)

Damen B: Claudia Hötzel/Christa Ising 6:1, 6:4 (gegen Hoffmann/Uhlending)