Platz zwei für Cleve ein großer Erfolg

Marius Cleve (am Ball) landete mit seinem Torschuss von der Strafraumgrenze nach einer Ecke von Dominik Lücke auf dem zweiten Rang bei einer bundesweiten Abstimmung.

Am Ende hat es ganz knapp nicht gereicht: Bei der bundesweiten Abstimmung zum Amateur-Tor des Jahres hat der Hiddingseler C-Liga-Kicker Marius Cleve den zweiten Platz belegt. Gewonnen hat Michele Varallo vom Bezirksligisten VfR Heilbronn mit seinem Seitfallrückzieher und dem Schuss in den Torwinkel. Am Ende vereinte Varallo 1335 Stimmen auf sich.

Der Hiddingseler Marius Cleve erhielt von 1048 Anrufern die Stimme und hatte so deutlichen Abstand zu Platz drei (322 Anrufe). „Ich sehe das ganz entspannt“, sagt Torschütze Marius Cleve im DZ-Gespräch.

„Ich wusste ja nicht einmal im Vorfeld, dass Louis Feldbrügge mich da angemeldet hatte. Und jetzt Platz zwei zu belegen, ist so schlecht ja nicht.“ Zumal Heilbronn knapp über 125.000 Einwohner hat, Hiddingsel knapp unter 2000. Da nur mit 300 Stimmen Unterschied zu verlieren ist ein großer Erfolg.

