"Nie mehr C-Liga, nie mehr"

Dülmen

DJK Dülmen II ist am Ziel und steigt in die Kreisliga B auf, Ernüchterung bei TSG Dülmen III und Vorwärts Hiddingsel. Sie haben zwar ihre Hausaufgaben gemacht und ihre Spiele gewonnen, aber die Blau-Gelben und die Wido-Kicker erhielten. TSG Dülmen II muss in die Relegation. Dieser Weg bleibt Adler Buldern II erspart, weil Olfen II seine Mannschaft zum Saisonende abgemeldet hat und somit als erster Absteiger feststeht. Somit gehen die Lavesumer (gegen Eggerode) in die Relegation der Kreisliga B.

Von Jürgen Primus und Marco Steinbrenner