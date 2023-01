Nachwuchs fiel müde ins Bett

Sichtlich Spaß hatte der Volleyball-Nachwuchs bei der 45. Auflage des Dreikönigs-Turniers des TV Dülmen. In jeder freien Minute wurden sich die Bälle hin und her gepritscht, oder an die Wand geschmettert.

Sportlich gesehen erwies sich der TV Dülmen als guter Gastgeber. Nur in der U13 und U20 wurden dritte Plätze belegt, ansonsten ließen die Blau-Weißen den Gästen den Vortritt.

45. Dreikönigs-Turnier des TV Dülmen Viel Spaß hatten die Teilnehmer beim 45. Dreikönigs-Turnier des TV Dülmen für Nachwuchs-Volleyballer.

„Es gab viele lachende Gesichter und am Ende des Tages Kinder, die sicher müde ins Bett gefallen sind“, berichtet Melina Laubrock aus dem Organisations-Team des TV Dülmen, die am Samstag für einen reibungslosen Ablauf sorgte.

