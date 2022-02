Nachholspiele am Karnevals-Wochenende

Beim SV Zweckel wollen die Sportfreunde Merfeld den nächsten Schritt zum Klassenerhalt in der Bezirksliga machen. Merfelds Trainer Josef Ovelhey erwartet dabei ein anderes Kaliber, als zuletzt beim klaren Sieg gegen die SG Suderwich.

Vollen Einsatz wie hier von Oliver Schwaag brauchen die Sportfreunde Merfeld am Sonntag beim Nachholspiel beim SV Zweckel.

Mit dem Schwung aus dem 6:2-Erfolg gegen die SG Suderwich reisen die Sportfreunde Merfeld am Sonntag zum Nachholspiel beim SV Zweckel nach Gladbeck. Mit drei weiteren Punkten würden die Merfelder einen großen Schritt in Richtung Bezirksliga-Klassenerhalt machen.

„Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, und wir wollen Zweckel auf jeden Fall auf Abstand halten“, sagt Merfelds Trainer Josef Ovelhey. Mindestens vier Punkte wollte der Coach aus den Spielen am vergangenen und morgigen Sonntag holen. „Wenn es am Sonntag so weiterläuft, dann wäre es ein weiterer Schritt zum Klassenerhalt“, sagt Ovelhey.

Die Gladbecker haben neben dem Spiel am Sonntag noch ein weiteres Nachholspiel gegen den Mitabstiegskandidaten Kirchhellen zu absolvieren (angesetzt für den 24. März). „Sie wissen, dass sie mit zwei Siegen in den Nachholspielen wieder dran sind. Wir werden auf eine Mannschaft treffen, die weiß, worum es geht, und genau darauf habe ich meine Jungs eingestellt“, sagt Ovelhey. Denn das Team aus Zweckel sei eine andere Hausnummer als die SG Suderwich. „Das wird ein heißes Pflaster“, warnt Ovelhey. „Wir müssen viel tun, damit wir ein gutes Ergebnis erzielen.“

