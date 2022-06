Nach langer Corona-Pause locker in die Gänge kommen

Zahlreiche Teilnehmer werden beim ersten "Tag des Laufens", der am Mittwoch ab 18 Uhr am und im TSG-Stadion stattfindet, erwartet. In lockerer Gemeinschaft soll gelaufen werden. Das Angebot ist kostenlos.

Am Mittwoch, 1. Juni, kann beim „Tag des Laufens“ locker in der Gemeinschaft gejoggt werden. Start ist um 18 Uhr am TSG-Stadion.

Viele positive Reaktionen haben Stephan Gerdemann (TSG Dülmen) und Rene Bertelsbeck (Brukteria Rorup) auf die Ankündigung, gemeinsam den Dülmenern am Mittwoch, 1- Juni, die Chance zur Teilnahme beim „Tag des Laufens“ zu geben.

„Wir dürften somit eine stattliche Anzahl an Läuferinnen und Läufer erwarten können“, so Rene Bertelsbeck im DZ-Gespräch. Um 18 Uhr gehen die Sportler gemeinsam auf die Strecke. „Es wird in Gruppen von zehn bis 15 Personen gelaufen, sodass die Gruppen nicht zu groß werden.“

Umkleidemöglichkeiten vorhanden

Umkleidemöglichkeiten stehen im TSG-Stadion am Grenzweg bereit. „Und nachher gibt es noch die Chance, gemeinsam etwas zu Essen und zu Trinken.“ Denn die Veranstaltung ist ohne großen Wettkampf-Charakter konzipiert. Es soll eher in lockerer Runde gelaufen werden, „damit man nach der langen Corona-Pause überhaupt mal wieder in die Gänge kommt.“

Daher kann man sich über die Homepage des Leichtathletik-Verbandes anmelden, „muss man aber nicht. Das dient eher dazu, damit man nachher einen Überblick hat, wie viele Leute deutschlandweit unterwegs waren.“

Abendlauf und Wasserlauf

Wichtig ist den beiden Organisatoren noch, darauf hinzuweisen, dass diese Laufveranstaltung zusätzlich zu den eigentlichen Lauf-Events von Brukteria Rorup (Abendlauf am 8. Juli) sowie TSG Dülmen (Dülmener Wasserlauf am 13. August) angeboten wird.