Mit Kata zurück in Wettkampf

Die ID-Judoka der DJK Dülmen dominierten die Special Olympics in NRW in Essen. Beim ersten Wettkampf nach der langen Corona-Pause waren die Sportler froh, dass überhaupt wieder ein Turnier stattfand. Für den Re-Start wurde die Form der Kata gewählt.

Mit einer großen und erfolgreichen Mannschaft traten die ID-Judoka der DJK Dülmen bei den Speicial Olympics NRW in Essen an.

Endlich starteten die ID-Judoka der DJK Dülmen nach einer sehr langen Corona bedingten Wettkampfpause wieder mit ihrem Wettkampfbetrieb. Da es für körperliche Wettkämpfe für diesen Personenkreis vielleicht noch etwas zu früh ist, folgte der Restart mit einem inklusiven Kata-Turnier.

An gleicher Stelle, vor fast genau einem Jahr, fand der letzte ID-Judo Wettbewerb, ebenfalls ein inklusives Kata-Turnier, statt. Bei einer Kata wird nicht gegeneinander gekämpft, sondern zwei Judoka demonstrieren vorgegebene und festgelegte Bewegungsformen miteinander (Stand- oder Bodentechniken). So ist diese Bewegungsform für den Neubeginn der ID-Judo-Wettbewerbe sehr geeignet.

Tori und Uke

Bei einer inklusiven Kata repräsentiert der ID-Judoka grundsätzlich aktiv den Werfenden oder Haltenden (Tori), während sein nicht beeinträchtigter Partner (Uke) in einer passiven Funktion geworfen oder gehalten wird. Erstmals wurde, auch aus der langen Corona-Pause geboren, ein kontaktloser Kata-Wettbewerb in drei Wettkampfklassen angeboten. Gerade für Judoka mit stärkeren körperlichen Beeinträchtigungen ist dies ein idealer Wettbewerb, weil es die einzige Möglichkeit für sie ist, das Erlernte einmal einer Öffentlichkeit zu zeigen.

Für den ersten kontaktlosen Kata-Wettbewerb hatten sich 19 Judoka gemeldet. Beim inklusiven Kata-Turnier gingen in zwei Wettbewerben (Stand- und Boden- Kata) acht Paare an den Start. Zwei Judoka reisten aus den Niederlanden von Institut Rudi Verhagen an. Beide starteten in der kontaktlosen-Kata. Alle Kata-Starter, ob im Einzelwettbewerb oder in der inklusiven Kata, mussten ihre Demonstration zweimal durchführen. Durch die Punkteaddition aus Hin- und Rückrunde wurden dann die Sieger in den fünf Wettbewerbsklassen ermittelt.

DJK-.Judoka dominieren

Der kontaktlose Kata-Wettbewerb wurde von den Judoka der DJK Dülmen dominiert, die in ihren Reihen sehr viele Judoka mit einer schwereren Behinderung hat. Im inklusiven Wettbewerb der Boden-Kata waren die Judoka von Budoka Hünxe stark vertreten. Als inklusiver Partner für diesen Wettbewerb stellte sich sogar der mehrfache Deutsche Kata-Meister Sergio Sessini vom PSV Oberhauen zu Verfügung.

Einige Paare werden noch an den Inklusiven Deutschen Kata-Meisterschaften am 6. November in Limburg antreten. Alle hoffen aber, dass das nächste Special Olympics-NRW-Turnier am 24. September 2022 in der gleichen Sporthalle wieder mit 250 ID-Judoka durchgeführt werden kann.