Mit  Holzbrettern Pokale gewonnen

Fünf Nachwuchs-Kämpfer aus der Kampfkunstschule von Sandra Thiemann nahmen erfolgreich an einem internationalen Online-Wettbewerb teil. Die Dülmener überzeugten mit ihrem Bruchtest und erhielten Pokale und Urkunden.

Meister Dinesh Scharma ist aktuell zu Besuch in Dülmen und unterstützte Sandra Thiemann (hinten, r.) bei der Übergabe der Urkunden und Pokale an die erfolgreichen Nachwuchskämpfer.

Fünf Schülerinnen und Schüler von Sandra Thiemann, Meisterin im Taekwondo und Hapkido, haben an den Inter Summer Games 2021 (Online Championship) teilgenommen. Zur Wahl standen ein Bruchtest, eine Bewegungsabfolge oder ein Kampfvortrag. Die Dülmener Taekwondo-Mitglieder entschieden sich allesamt für den Bruchtest.

Dazu musste ein ein Zentimeter dickes Holzbrett zerschlagen werden. „Dabei wird das Können mit der richtigen Technik, Schnelligkeit und Kraft abgefragt“, so Thiemann. Die Videos davon hatte die Trainerin eingereicht. Nur wenn die Technik sauber und gezielt ausgeführt werde, zerbreche das Holzbrett. „Kleinste Fehler sind sofort zu erkennen.“

Jetzt erhielten die Nachwuchs-Kämpfer ihre Preise. Arne Dommerque belegte im besagten Wettbewerb den ersten Platz, während Edyta Kawka Rang zwei belegte. Jeweils an dritter Stelle stehen Mia Bleiker, Ben Sendrowski und Phil Goehner. Die Trainerin freute sich dabei sehr über den Erfolg ihrer Schüler. Die Medaillen und Pokale wurden gemeinsam von Meisterin Sandra Thiemann und Meister Dinesh Sharma, Goodwill Ambassador des World Martial Arts Games Council, an die „Everest World Martial Arts“-Mitglieder in Dülmen verteilt.

Meisterin Sandra Thiemann trainiert jeden Montag- und Mittwochnachmittag von 16.30 bis 17.45 Uhr in der Thai Academy Kussler, Heinrich-Leggewie Straße 3a. „Kinder ab fünf Jahre sowie Jugendliche und auch Erwachsene sind herzlich zu einem Schnuppertraining eingeladen.“