Mit fliegendem Torwart zum Pokal

Die TSG Dülmen hat sich am zweiten Weihnachtstag den Titel bei den Hallen-Stadtmeisterschaften gesichert. Im Finale gab es ein 6:3 gegen die DJK Dülmen, die zuvor im Halbfinale die Siegesserie der Sportfreunde Merfeld beendet hatten.

Die Hallen-Stadtmeisterschaft am zweiten Weihnachtstag hat die Corona-Pause ohne Schaden überstanden. Bereits um 13.40 Uhr, also knapp eine Stunde nach dem Anpfiff der ersten Partie, vermeldete Ausrichter Sportfreunde Merfeld: Die Halle ist voll. Auf dem Feld gab es viele Tore und taktische Kniffe zu sehen. Dazu endete die Siegesserie der Sportfreunde Merfeld. Der neue Hallen-Stadtmeister heißt TSG Dülmen.

Der Landesligist überraschte die übrigen Teams mit einem taktischen Trick. Bei Ballbesitz kam mit Marvin Möllers ein spielender Torwart aufs Feld und sorgte für eine 5:4-Überzahl. Das führte zu vielen Treffern, allein 29 in der Gruppenphase. Im Halbfinale legten die Blau-Gelben mit einem 9:1-Erfolg gegen GW Hausdülmen nach. Zudem zeigte Möllers seine Qualitäten als Schlussmann mit einigen guten Paraden.

Im Finale schaffte es die DJK Dülmen dann aber gleich zweimal, den fehlenden Torwart auszunutzen. Bei der 1:0-Führung der Rot-Weißen sowie beim Anschlusstor zum 2:3 waren bei der TSG fünf Feldspieler auf dem Platz. Überhaupt entwickelte sich ein packendes Finale zwischen den beiden Dülmener Mannschaften. Nach einem 1:1 zur Pause, ging die TSG nach dem Seitenwechsel mit 3:1 in Führung.

Doch die DJK kämpfte sich zurück, kam zum erneuten Ausgleich. In der Schlussphase machte die TSG Dülmen dann aber den Deckel drauf und gewann das Endspiel mit 6:3. Und so konnte Florian Schwarz den Pokal aus den Händen von Bürgermeister Carsten Hövekamp und Christian Hoffmann, Geschäftsführer der Sportfreunde Merfeld in Empfang nehmen.

Mehr zu den Stadtmeisterschaften in der Dienstagsausgabe der DZ und im E-Paper.