Mit dem TVD ist zu rechnen

Die TV-Damen konnten erstmals in Vollbesetzung antreten und feierten einen souveränen Sieg.

Die Volleyballdamen des TV Dülmen fegten in der Landesliga über BW Aasee III hinweg. Nach nur 50 Minuten Spielzeit stand es 3:0 (25:11; 25:9; 25:12).

„Ich bin mir nicht sicher, ob die Spieltaktik einfach nur gut aufgegangen ist oder ob die Damen die Niederlage im letzten Spiel schlicht wieder gut machen wollten. Der gesamte Kader war hoch motiviert am Start und augenscheinlich sehr gut drauf“, schwärmte das Trainergespann Markus Mohr und Ulrich Marx nach dem Abpfiff.

„Fest steht, wir haben Aasee zu keiner Zeit ins Spiel kommen lassen. Mit dem ständigen Druck über Aufschlag und Angriff hatten die BlauWeißen nicht der Hauch einer Chance überhaupt zum Luftholen. Spektakulär ist schlicht und ergreifend Rieke Reckmann, die allein mit ihren 28 gesprungenen Floats Eindruck hinterlassen hat – und das bei jeweils nur einer Rotation pro Satz. Eine Aufschlagsserie von vierzehn in Folge ist schon sehr selten in der Liga. Und Hannah Marx braucht schlichtweg einen Waffenschein für ihren Aufschlag. Sehr starker Auftritt! Gefühlt waren die Hälfte ihrer elf Aufschläge Asse“, schwärmt Mohr.

Die Damen hätten eindrucksvoll gezeigt, was sie können „und unser Lob geht an das ganze Team ob der geschlossenen Mannschaftsleistung inklusive aller Neuzugänge, die auch ihre Bühne bekommen haben.“

So verschaffte das Trainerduo Lina Thimm im zweiten Durchgang ihr Debüt in der Landesliga. „Sie präsentierte sich gut. Die Aufgabe, feste anzugreifen und sich Respekt zu verschaffen, setzte sie erfolgreich durch und erarbeitete sich bleibenden Eindruck sowohl beim Gegner als auch in den eigenen Reihen.“

Auch im dritten Satz zeigten sich die TV-Damen weiterhin hungrig und zeigten keine Zurückhaltung. Immer wieder prasselten Aufschläge und Angriffe in den Reihen der Blau-Weißen hernieder. Der TV verlegte sich auf variables Spiel im Angriff und punktete mehrfach mit Leonie Kalwei über die Kopfposition. Beim Stand von 20:6 entschloss sich das TV-Trainerteam, weiteren Debütantinnen die Gelegenheit zu geben, Luft der Landesliga zu schnuppern. Jule Hölscher auf der Außenbahn und Hannah Enseling mit ihrem Ersteinsatz als Libera fügten sich nahtlos in das Geschehen ein und leisteten ihren Beitrag.

„Auch wenn sich der fünfte Platz gut anfühlt, so haben wir bisher nur drei Spiele absolviert“, ordnet Kapitänin Pia ten Winkel die Euphorie, „mit Coesfeld und Riesenbeck haben wir noch ein paar ordentliche Kaliber vor uns, während Rheine, Ost-Vest und Haltern für uns noch Wundertüten sind. Aber mit der Leistung heute sind wir für alle Mannschaften ein Gegner, den man auf der Pfanne haben muss.“

