Mit dem Controller zum EM-Titel

E-Sportler Fabian „FranjoO“ Pötter aus Dülmen gehört dem Team Deutschland beim IPCC Eurocup 2022 an. Bei der virtuellen Europameisterschaft hat der Stürmer mit seinen Toren dazu beigetragen, dass das Viertelfinale erreicht wurde.

Seit dem Confed-Cup im vergangenen Jahr gehört E-Sportler Fabian Pötter dem Team Deutschland an. „Ich habe mit meiner Mannschaft Knallgas in der Bundesliga einige Buden geschossen und kam so auf den Zettel der Manager“, berichtet der 22-Jährige im DZ-Gespräch.

Aktuell läuft die virtuelle Europameisterschaft im FIFA22, der IPCC Eurocup 2022. „Und natürlich streben wir den Titel an“, sagt Pötter selbstbewusst. Schließlich sind die Deutschen auch amtierender Weltmeister. „Da war ich aber noch nicht dabei“, sagt der angehende Tierpfleger, der im Sommer seine Ausbildung in der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen abschließen wird.

Seit FIFA07, also seit mehreren Jahren zockt der gebürtige Dülmener, der in Haltern aufgewachsen ist und nun wieder in Dülmen wohnt, das Online-Spiel. „Ich mag es im Modus ‚Elf gegen Elf‘, denn dann ist richtig Action auf dem Platz.“ Untereinander gebe es eine starke Gemeinschaft.

Das deutsche Team hat aktuell das Viertelfinale erreicht.

