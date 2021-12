Merfelds Spiel in Zweckel abgesagt

Der letzte Spieltag vor der Winterpause steht für die Fußballer auf dem Programm. Unter anderem treffen Adler Buldern und Brukteria Rorup aufeinander. Das Spiel der Sportfreunde Merfeld in Zweckel wurde am Freitagabend abgesagt.

Christian Drees (l.) und die Sportfreunde Merfeld wissen noch nicht, ob am Sonntag gespielt wird.

Bereits das letzte Heimspiel des SV Zweckel gegen den FC Marl vor zwei Wochen wurde aufgrund eines unbespielbaren Rasenplatzes abgesagt. Und am späten Freitagnachmittag erwischte es dann auch die Partie der Sportfreunde Merfeld in Gladbeck. Somit beginnt die Winterpause für die Merfelder schon etwas früher.

Denn für den Nachholspieltag am kommenden Sonntag ist bereits die Partie des SV Zweckel gegen den FC Marl angesetzt.



Eine mögliche Absage hatte schon über der Trainingswoche der Merfelder gelegen. Denn die Sportplatzampel der Stadt Gladbeck stand für den Rasenplatz des SV zweckel an der Dorstener Straße schon lange auf Rot. Am Freitagnachmittag folgte dann die Spielabsage. „Wir werden noch trainieren und gehen dann in die Winterpause“, berichtete Merfelds Trainer Josef Ovelhey nach der Absage.

Vorberichte zu den Spielen gibt es in der Samstagsausgabe der DZ.