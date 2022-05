Meilenstein für den Verein

Die Tage des Ascheplatzes in Rorup sind gezählt. Ein Förderbescheid über 420.000 Euro von der Bezirksregierung hat den Verein erreicht. Die Brukteria plant nun die Umwandlung der roten Asche in einen grünen Kunstrasenplatz.

Im Januar hatte Brukteria Rorup mitgeteilt, in die konkreten Planungen eines Kunstrasens eingestiegen zu sein (DZ berichtete). Als Ziel für die Realisierung der Maßnahme, wurde das Jahr 2024 ausgesprochen. Nun, vier Monate später, stehen die Vorzeichen sehr gut, dass noch in diesem Jahr mit der Umwandlung des Ascheplatzes in ein modernes Kunstrasenspielfeld begonnen werden kann. „Dass die Umsetzung jetzt so schnell Realität wird, macht uns sehr stolz und bedeutet einen Meilenstein für die Brukteria und das gesamte Vereins- und Dorfleben“ so Matthias Voßkühler aus dem Projektteam.

Wie konnte es so schnell funktionieren? Anfang Februar haben Gespräche mit der Bezirksregierung Münster und der Stadt Dülmen stattgefunden, teilt der Verein mit. Dort wurde uns die Möglichkeit der Förderung über das Programm „Strukturentwicklung ländlicher Räume“ aufgezeigt. „Diese Chance wollten wir uns nicht entgehen lassen und haben direkt im Anschluss einen entsprechenden Antrag für das Förderprogramm gestellt.“ Rund acht Wochen später hat der Verein erste positive Signale von der Bezirksregierung Münster erhalten. „In der letzten Woche hat uns nun der Förderbescheid erreicht, der eine Fördersumme von insgesamt rund 420.000 Euro vorsieht“, berichtet Voßkühler.

