Mehr als nur Standfußball

Altgediente Fußballer, deren Knochen ein regelmäßiges Training oder gar Fußballspiel nicht mehr zulassen, hatten bei den Sportfreunden Merfeld in den warmen Sommermonaten sich mit Radtouren fit gehalten. Doch als das Wetter jetzt dafür immer ungemütlicher wird, sollte eine Alternative her. SF-Geschäftsführer Christian Hoffmann: „Im vergangenen Jahr wurde dann bei uns schon mal gedartet.“

Jetzt hatte Hubert Kersen bei den Grün-Gelben aber eine noch bessere Idee., die nah am eigentlichen Fußball ist. „Jetzt bieten wir montagabends Walking Football bei uns auf dem Soccercourt in der Zeit von 18.45 Uhr bis 20.30 Uhr an. Wir haben schnell Zulauf bekommen.“

So machten unter anderem die ehemaligen SF-Trainer Holger und Dieter Flossbach mit, aber auch der ehemalige Torwart-Trainer Andreas Ruck. Gespielt wird vier gegen vier.

Einfache Regeln

Doch was ist Walking Football: „Die Regeln sind ganz einfach: Ein Fuß muss immer auf dem Boden sein. Es darf also nur gegangen und nicht gerannt werden.“ Verstöße werden mit einem Freistoß für die gegnerische Mannschaft geahndet. „Desweiteren darf der Ball nicht über Hüfthöhe gespielt werden, egal ob Pass, Flanke oder Schuss. Kopfbälle sind außerdem untersagt.“ Grätschen und Tacklings, also harter Körperkontakt sind ebenfalls nicht erlaubt. Die Abseitsregel ist aufgehoben, es wird ohne Torwart auf kleine Tore (drei Meter breit, ein Meter hoch) gespielt.

Was erst einmal nicht so spannend klingt und sich nach Standfußball anhört, kommt bei den Kickern gut an. „Es ist ein Trend, der sich sehr schnell ausbreitet“, sagt Christian Hoffmann von den Sportfreunden Merfeld weiter. Die Grün-Gelben hatten sich in Velen erkundigt, wo sich diese neue Sportart schon etabliert hat. „Meines Wissens gibt es im Kreis Coesfeld noch keinen anderen Verein, der das anbietet.“ Walking Football sei nah an dem eigentlichen Fußballsport - und daher für die ehemaligen Fußballer interessanter als Dart oder vergleichbare Sportarten.

„Bis zum Liga-Spielbetrieb dauert es noch, aber Freundschaftsspiele von vier mal zehn Minuten, sechs gegen sechs, soll es schon bald geben“, so Hoffmann weiter. Zunächst einmal soll aber der Spaß für alle Beteiligten im Vordergrund stehen. „Vor jedem Training gibt es eine schnelle Regelkunde. Und dann geht es auch schon los.“ So sei das Spiel schnell und leicht zu erlernen. „Weitere Interessenten sind gerne bei uns willkommen.“

DJK Rödder plant eigenes Angebot

Die DJK Rödder ist nach eigenen Angaben auch dabei, Walking Football bald bei sich im Verein anzubieten. Die EK-Arena ist dafür prädestiniert.