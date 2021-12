Matthias Potthoff verlässt die SF Merfeld

Co-Trainer nimmt Angebot in Resse an

Überraschend kommt der Abgang von Matthias Potthoff beim Fußball-Bezirksligisten Sportfreunde Merfeld nicht. „Unser Trainer Josef Ovelhey und ich waren die ganze Zeit eingebunden“, sagt SF-Geschäftsführer Christian Hoffmann.

Neue Aufgabe bei Viktoria Resse

Potthoff ist ab sofort neuer Trainer beim Landesligisten Viktoria Resse am Emscherbruch in Gelsenkirchen. „Potthoff ist B-Lizenz-Inhaber und es war uns immer klar: So bald das richtige Angebot kommt, will er sich selber als Trainer einbringen und Verantwortung übernehmen. Wir hatten nur nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht“, gesteht Hoffmann im DZ-Gespräch. Die Sportfreunde-Verantwortlichen waren davon ausgegangen, dass es im Sommer vielleicht so weit wäre.



Für Potthoff ist das Angebot aus Gelsenkirchen aber eine besondere Herzensangelegenheit, denn er ist ein ehemaliger Viktoria-Spieler und hat für den Gelsenkirchener Corstadt-Verein in der Westfalenliga gekickt. Der gebürtige Gelsenkirchener kehrt jetzt an die Seitenlinie von seinem Stammverein zurück.

"Wir sind nicht enttäuscht, sondern traurig"

Der in Essen wohnende Potthoff hatte immer viele Mühen auf sich genommen, um beim Training in Merfeld dabei sein zu können. Sportfreunde-Trainer Josef Ovelhey: „Er hat sich die Entscheidung dennoch nicht leicht gemacht. Wir sind auch nicht enttäuscht, dass er jetzt geht, sondern traurig.“

