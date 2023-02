Mathias Küster wird Spielertrainer in Rorup

Brukteria Rorup hat einen neuen Trainer für die kommende Saison 2023/ 2024 gefunden. Genauer gesagt einen Spielertrainer. Mathias Küster, aktuell im Kader der Bezirksliga-Fußballer der Sportfreunde Merfeld, übernimmt im Sommer den A-Ligisten.

Erste Gespräche fanden im vergangenen Jahr statt. „Schnell stand für uns fest, dass wir gerne mit dem langjährigen Bezirks- und Landesligaspieler zusammenarbeiten möchten“, berichtet Matthias Voßkühler vom Fußball-Abteilungsvorstand. Auch Mathias Küster fand die Perspektive interessant. „Mit 33 überlegt man schon, wie lange man noch spielt. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich mich damit angefreundet. Ich habe da richtig Bock drauf.“ Zudem habe er tolle Gespräche mit den Rorupern geführt.

Küster sieht bei den Rorupern eine schlagkräftige Truppe. „Da ist Potenzial. Das habe ich beim Testspiel gegen Merfeld gesehen.“ Zumal die Roruper noch mit einigen Verletzungen zu kämpfen haben. Die Vorfreude ist bei Küster groß. Für den Trainerjob sieht er sich gerüstet. „Ich habe in meiner Zeit einige super Trainer gehabt“, blickt Küster zurück. Zuvor will er seine zehn Jahre in Merfeld, von einem kurzen Ausflug zur DJK Coesfeld unterbrochen, erfolgreich beenden. „Da haben sich mit der Zeit Freundschaften entwickelt.“

Mehr zur Verpflichtung von Mathias Küster in der Mittwochsausgabe der DZ in Print und E-Paper.