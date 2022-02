Marius Cleve ist im Finale

Mit 1,69 Meter Körperlänge hat es Marius Cleve, Mittelfeldspieler in Reihen des Fußball-C-Ligisten Vorwärts Hiddingsel, bei Ecken mit Kopfbällen im Strafraum schwer. „Daher warte ich meistens an der Strafraumgrenze auf Abpraller.“

Oder aber Dominik Lücke, der zusammen mit Cleve die Ecken bei den Wido-Kickern tritt, serviert ihm die Kugel direkt. So geschehen in der 78. Minute am 19. September des vergangenen Jahres beim Spiel gegen Vorwärts Lette II. Cleve nahm die Kugel mit dem rechten Fuß volley an und nagelte den Ball mit dem Vollspann des rechten Fußes aus 16 Metern zum 3:0 unter die Latte.

Zum Glück hatte Hannah Dennstedt die Szene mit der Videokamera festgehalten. Denn so konnte Louis Feldbrügge vom SV Vorwärts Hiddingsel den Videoschnipsel mit dem Traumtor bei der Wahl zum Amateur-Tor des Jahres einreichen.

Eine Jury wählte den Treffer unter die Top 32. Am Wochenende gab es eine Abstimmung auf der Fußball-Internetplattform fupa.net. „Abstimmungen können wir einfach in Hiddingsel“, lacht Marius Cleve im DZ-Gespräch, nachdem die Wido-Kicker ja schon im November ihr Heimspiel in der Veltins-Arena auf Schalke gewonnen hatten.

Denn seit Montag ist klar: Der 20-Jährige ist mit seinem Tor unter den besten Acht gelandet und im Finale bei der Wahl zum Amateur-Tor des Jahres vom 10. bis 14. Februar dabei.

