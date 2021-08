Mannschaft soll sich entwickeln

Vorwärts Hiddingsel geht mit einem sehr jungen Team in die Saison

Hiddingsel

Sieben Neuzugänge hat das C-Liga-Team von Vorwärts Hiddingsel bekommen. Alle aus der A-Jugend. Und so will Trainer Lars Müller seine junge Mannschaft in der kommenden Spielzeit weiter entwickeln - und dabei oben mitspielen.

Von Patrick Hülsheger