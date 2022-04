Malte Bleß pulverisiert Rekord

Trotz des ungewöhnlich frühen Termins und des kalten Wetters beim 39. Bahneröffnungssportfest der TSG Dülmen, an dem auch einige Dülmener Leichtathleten und -athletinnen erfolgreich teilnahmen, wurden teils herausragende Leistungen erbracht.

Die jüngsten männlichen Teilnehmer waren die Athleten in der Altersklasse der M8. Hier gab es einen Dülmener Vierfach-Sieg im 50-Meter-Sprint. Es gewann Tammo Skaliks in 9,56 Sekunden knapp vor Mats Seifert (9,66 s). Auf den Plätzen drei und vier folgten Leevi Düpmann (10,02 s) und Benjamin Pakulla (10,10 s). Dazu konnte Tammo Skaliks auch den Weitsprung (2,84 m) und den Ballwurf (23,5 m) für sich entscheiden und belegte zudem einen dritten Platz im 800-Meter-Lauf (3:48,19 min). Im Weitsprung belegte Leevi Düpmann (2,65 m) den dritten Platz. Im 800-Meter-Lauf konnte Erik Albrecht (3:47,87 min) den zweiten Platz erreichen.

Vereinsrekord aufgestellt

In der Altersklasse M9 belegte Jonas Klassen den zweiten Platz im Ballwurf (19,0 m). In der Altersklasse M12 pulverisierte Malte Bleß mit einer Weite von 4,55 Metern gleich im ersten Wettkampf der Saison seine bisherige Bestleistung von 3,99 Metern. Alle vier gültigen Versuche des Wettkampfs lagen dabei deutlich über seiner alten Bestmarke. Die 4,55 Meter bescherten nicht nur den Sieg in der M12, sondern gleichzeitig auch einen neuen Vereinsrekord. Seine Trainingskollegen Julian Beine (4,41 m) und Marlon Beine (4,02 m) belegten in der Altersklasse M13 die Plätze zwei und drei. In der Altersklasse der M14 stellte sich Robin Geldard gleich in drei Disziplinen der Konkurrenz. Über 100 Meter belegte Robin in 13,68 Sekunden den zweiten Platz, im Speerwerfen belegte er den dritten Platz (19,37m) und über 600 Meter konnte er sich in 1:50,02 Minuten den Sieg sichern.

Auch der Trainer der U14 und U16 Athlet(inn)en, Stephan Gerdemann, nahm am Wettkampf teil und gewann mit einer Weite von 11,34 Meter das Kugelstoßen der Männerklasse. Bei den Mädchen der Altersklasse W8 belegten Emma Hillen (10,26 s) und Ida Freitag (10,31 s) die Plätze fünf und sechs. Den vierten Platz im Schlagballwurf konnte sich Lea Seifert mit einer Weite von 11,5 Metern sichern. Bei der W9 belegten Anna Drees (9,10 s), Ida Guballa (9,40 s) und Hannah Nettebrock (9,57 s) die Plätze drei bis fünf im 50-Meter-Lauf. Im 800-Meter-Lauf konnten Anna Drees (3:32,83 min), Elisabeth, Scharff (3:33,83 min) und Ida Guballa (3:37,75 min) die Plätze zwei bis vier und Hannah Nettebrock den sechsten Platz belegen. Noch besser lief es im Weitsprung, dort konnte sich Anna Drees mit einer Weite von 3,20 Meter den Sieg in der W9 sichern. Elisabeth Scharff konnte sich mit 3,13 Meter den dritten Platz und Hannah Nettebrock (3,06m) den vierten Platz sichern. Auch im Schlagballwurf konnte sich Anna Drees mit 16,0 Metern eine Podestplatzierung (zweiter Platz) sichern. Ida Guballa belegte mit 13 Metern den vierten Platz. In der W11 erreichte Malin Rüskamp (8,65 s) den vierten Platz, knapp vor Anni Hahn (8,67 s) und Paulina Hahn (8,70 s), die die Plätze fünf und sechs belegten.

Über 800 Meter erreichten Tessa Roters (2:59,94 min) und Paulina Hahn (3:07,14 min) die Plätze zwei und drei. Victoria Wohlgemuth (3:10,81 min) wurde Fünfte. Im Weitsprung belegten Malin Rüskamp (3,51 m), Lynn Geldard (3,40 m) und Anni Hahn (3,29 m) die Plätze drei, vier und sechs. Beim Schlagballwurf konnte sich Johanna Böck mit 30,5 Metern den zweiten Platz sichern. Laura Veith belegte in der W12 die Plätze vier (11,91 s) im 75-Meter-Sprint und fünf (2:51,46 min) über 800 Meter. In derselben Altersklasse belegte Lara Kasberg mit einer Weite von 4,11 Meter den zweiten Platz im Weitsprung.

Neue Bestzeit über 800 Meter

Bei der W13 konnten Lina Marie Bertelsbeck (10,59 s) und Line Lotte Düpmann (11,35 s) die Plätze zwei und fünf im 75-Meter-Sprint belegen. Über 800 Meter siegte Lina Marie Bertelsbeck mit einer neuen Bestzeit von 2:46,23 min. In ihrem ersten Rennen über die 100 Meter konnte Emely Eggemann (14,20s) den zweiten Platz in der W14 belegen. Evi Lenz (14,95s) und Charlotte Böck (14,96s) belegten die Plätze sieben und acht. Im Weitsprung sprang Evi Lenz mit 4,13 Metern und Bestleistung zum Sieg. Auch Emely Eggemann (4,08 m) auf Platz drei und Charlotte Böck (3,87 m) auf Platz sechs konnten jeweils Bestleistungen verbuchen.

Das Kugelstoßen konnte Emely Eggemann mit 6,81 Metern für sich entscheiden. Hier belegte Lara Jasper mit 6,21 Metern den vierten Platz. Beim Speerwerfen konnte Lara Jasper (16,31 m) den Sieg ergattern – vor ihrer Vereinskollegin Emely Eggemann, die mit 15,80m Platz zwei belegte. Im Kugelstoßen der U18 belegte Marleen Woltering mit 7,72 Metern den zweiten Platz.