Lokalderby der Volleyballerinnen

Nach dem Aufstieg der Damen von Adler Buldern in die Volleyball-Landesliga kommt es am Donnerstagabend zu einem besonderen Duell: Der TV Dülmen gastiert in der Mehrzweckhalle an der Gewerbestraße bei den Blau-Weißen zum Lokalduell. Das Spiel beginnt um 20 Uhr.

Für die Dülmenerinnen um Trainer Markus Mohr ist es das zweite Saisonspiel. Die TV-Damen haben beim Verbandsliga-Absteiger SuS Olfen knapp mit 3:2 gewonnen.

Die Bulderanerinnen um Trainer Frank Regenbogen haben bereits zwei Partien absolviert: Der Auftakt in eigener Halle gegen Coesfeld ging mit 0:3 deutlich daneben. Aber schon im zweiten Spiel gegen Olfen feierten die Bulderanerinnen ebenfalls gegen Olfen einen 3:1-Erfolg und sind damit in der Liga angekommen.

Daher darf man sich am Donnerstag auf ein spannendes Lokalduell in Buldern freuen.