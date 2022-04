Knappe Niederlage gegen Spitzenreiter

Nachholspiele in den Kreisligen

Dülmen

Drei Nachholspiele gab es Donnerstagabend. In der Kreisliga A verlor Rorup knapp gegen Spitzenreiter Osterwick. Hausdülmen holte einen Punkt in Legden. In der B-Liga kassierte Adler II eine späte Heimniederlage

Von Patrick Hülsheger