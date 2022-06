Julia Wagner beschert der TSG ein Hammerlos

Schwere Aufgabe für die TSG Dülmen in der ersten Runde des Kreispokals: Die Blau-Gelben treten beim Landesligisten FC Epe an. Das Los zog ausgerechnet TSG-Abteilungsleiterin Julia Wagner auf der Arbeitstagung der Fußballvereine.

Gutes Händchen: Unter den Augen von Pokalspielleiter Willy Westphal (r.) und Markus Lobreyer (Vorsitzender Kreisfußballausschuss) zog Julia Wagner von der TSG Dülmen in Legden die Lose.

Einen gewissen Druck spürte die Glücksfee durchaus auf ihren Schultern. Und das wurde auch nicht besser, als sie Spiel 15 aus der Lostrommel gezogen hatte. „Ich hab’s geahnt“, schüttelte Julia Wagner den Kopf.

Denn die Fußball-Abteilungsleiterin der TSG Dülmen bescherte ausgerechnet ihrer Mannschaft eine hammerharte Aufgabe in der ersten Runde des Krombacher-Pokals: das Duell der Landesliga-Aufsteiger gegen den FC Epe, und das auch noch auswärts.

Alles andere als ein Traumlos

Alles andere als ein Traumlos, aber die „Übeltäterin“ sah es ganz pragmatisch: „Jetzt kann wirklich keiner sagen, ich hätte hier etwas geschoben.“

Für die erste Runde auf Kreisebene, die am 31. Juli ausgetragen werden soll, fischte Julia Wagner am Montagabend im Rahmen der Arbeitstagung mit den Vereinen des Fußballkreises einige interessante Begegnungen aus dem Topf: die DJK Rödder tritt beim B-Ligisten SC Ahle an. Zum B-Ligisten SG Gronau reist die Brukteria aus Rorup.

Der A-Ligist RW Nienborg empfängt GW Hausdülmen. C-Ligist Vorwärts Hiddingsel genießt Heimrecht gegen den A-Ligisten SW Holtwick. Ebenfalls auf eigenem Platz spielt Adler Buldern gegen den SuS Legden (A-Liga). A-Liga-Absteiger FC Ottenstein, die gegen TSG Dülmen II das Relegationsspiel mit 0:2 verloren hatten, treffen auf den hiesigen Bezirksligisten SF Merfeld. B-Liga-Meister Arminia Appelhülsen duelliert sich mit der DJK Dülmen.

