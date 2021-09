Jugend 70 wahrt die weiße Weste

Die Tischtennis-Herren von Jugend 70 Merfeld wahren in der Landesliga die weiße Weste: Die Mannschaft um den erneut starken Chris Andersen gewann beim SuS Stadtlohn, die ersatzgeschwächt angetreten waren, verdient mit 9:3.

Merfelder TT-Herren gehen in fünfwöchige Pause

Die Tischtennis-Herren von Jugend 70 Merfeld bleiben vor der fünfwöchigen Pause bis zum nächsten Landesliga-Meisterschaftsspiel am 30. Oktober daheim gegen die DJK Borussia Münster II ohne Punktverlust auf dem zweiten Tabellenplatz.

Das Sextett von Kapitän Raphael Schwaag setzte sich beim ersatzgeschwächt angetretenen Gastgeber vom SuS Stadtlohn ungefährdet mit 9:3 durch. „Der Sieg ist verdient“, freute sich der Mannschaftsführer an seinem 35. Geburtstag.

„Allerdings hätte es natürlich ganz anders ausgesehen, wenn Stadtlohn in Bestbesetzung angetreten wäre.“ Mit Till Buderus und Dieter Winking standen schließlich die Akteure an den Positionen eins (Buderus) sowie drei nicht zur Verfügung. Sowohl Torben Epping als auch Peter Stowermann halfen aus. Das Duo schlägt normalerweise in der ersten Kreisklasse auf.

