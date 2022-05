Jugend 70 Merfeld will in die Verbandsliga

Nach fünf Monate Pause greifen die Tischtennis-Landesliga-Herren von Jugend 70 Merfeld um Spitzenspieler Raphael Schwaag (Foto) wieder zum Schläger. Am Wochenende stehen Aufstiegsspiele beim Hammer SC und beim SV Spexard an.

Lange, sehr lange ist es nun schon her, dass die Tischtennis-Herren von Jugend 70 Merfeld in einem Meisterschaftsspiel der Landesliga Gruppe drei gefordert waren. Am 4. Dezember 2021 gab es im letzten Spiel der Hinrunde eine 3:9-Niederlage beim verlustpunktfreien Tabellenführer TB Burgsteinfurt II.

Aufgrund der Corona-Pandemie entschied der Vorstand Sport des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes (WTTV) am 11. Februar, die Saison mit der Tabelle nach dem Ende der Vorrunde zu werten.

In Hamm und beim SC Spexard

Dies bedeutet: Das Jugend 70-Sextett wurde Vizemeister und nimmt nach einer fünfmonatigen Pause die Saison wieder auf. Am Freitag um 19.30 Uhr beim Hammer SportClub, Tabellenzweiter der Parallel-Staffel, und am Sonntag um 11 Uhr beim SV Spexard (Verbandsliga) wird die Anwartschaft vier bis 16 auf einen Platz in der Verbandsliga für die Saison 2022/23 ermittelt.

„Wenn wir die Gruppe gewinnen, müssten wir in zwei Wochen noch einmal ran“, verrät Merfelds Teamsprecher Frank Verbeet und blickt trotz der langen Zwangspause den beiden Partien zuversichtlich entgegen. „Das wird eine große Herausforderung. Aber wir müssen uns nicht verstecken.“

Gegner sind eher unbekannt

Beide Mannschaften kennt Verbeet nicht und kann deshalb nur aufgrund der Ranglistenpunkte eine vorsichtige Prognose geben.

