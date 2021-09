Jugend 70 in der Spitzengruppe

Chris Andersen holte einen Punkt im Einzel für Jugend 70 Merfeld und musste sich an der Seite von Joachim Frintrup geschlagen geben.

Zweites Spiel – zweiter Sieg: Nach dem 9:6-Auftakterfolg beim TTV Metelen haben die Tischtennis-Herren von Jugend 70 Merfeld auch das erste Landesliga-Heimspiel der noch jungen Saison gewonnen.

Mannschaftsleistung

Das Sextett von Kapitän Raphael Schwaag setzte sich gegen das aktuelle Tabellenschlusslicht VfL Ramsdorf mit 9:3 durch. Die Gastgeber verbesserten sich durch den Erfolg hinter der DJK Borussia Münster II auf den zweiten Rang. „Das war wieder eine super Mannschaftsleistung“, freute sich der 34-Jährige nach der zweieinhalbstündigen Begegnung.

Wie schon 14 Tage zuvor beim TB Burgsteinfurt II (2:9) traten die Gäste erneut nicht mit sechs Akteuren an. Diesmal konnte aufgrund des kurzfristigen Ausfalls von Torsten Schulten (private Gründe) kein Ersatzspieler gefunden werden. Deshalb gewannen Raphael Schwaag/Ousama Ahmad ihr Match kampflos. Die 30 Zuschauer in der Sporthalle der Kardinal-von-Galen-Grundschule sahen aber auch zwei umkämpfte Doppelpartien.

Nun gegen Stadtlohn

Mit einem Auswärtssieg am Samstag um 18.30 Uhr beim SuS Stadtlohn, der noch gar nicht aktiv war, will sich das Schwaag-Sextett schon frühzeitig in der Spitzengruppe festsetzen.