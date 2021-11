In 100 Minuten zum vierten Sieg

Gegen stark ersatzgeschwächte Münsteraner hatten es die TT-Herren von Jugend 70 Merfeld eilig. In der Landesliga feierten die Merfelder einen 9:3-Heimerfolg gegen Borussia Münster II und bleiben Spitzenreiter Burgsteinfurt so auf den Fersen.

Das ging schnell: Nach exakt 100 Minuten hatten die Tischtennis-Herren von Jugend 70 Merfeld ihren vierten Sieg im vierten Landesliga-Spiel unter Dach und Fach gebracht. Das Sextett von Kapitän Raphael Schwaag kam zu einem ungefährdeten 9:3-Heimerfolg gegen Borussia Münster II und bleibt dem ebenfalls noch verlustpunktfreien Spitzenreiter TB Burgsteinfurt II (10:0 Zähler) weiterhin auf den Fersen.

Fünf Spiele kampflos gewonnen

Wie der Jugend 70-Mannschaftsführer bereits im Vorfeld der Partie vermutet hatte, mussten die Gäste stark ersatzgeschwächt antreten. Mit Franz Weitkamp, Joy Ron Michel und Stephan Kleinehollenhorst standen nur drei Akteure aus der siebenköpfigen Stammformation zur Verfügung. Als vierter Akteur kam Konstantin Sasse aus der dritten Mannschaft zum Einsatz. Die Positionen fünf sowie sechs blieben in Merfeld unbesetzt, sodass der Tabellenzweite bereits vor dem ersten Aufschlag fünf Begegnungen kampflos gewonnen hatte.

Am Ende waren davon aber nur drei Siege notwendig. Frank Verbeet/Damian Kleinert sowie die Einzel von Kleinert und Ersatzspieler Hannes Böhnlein, der den im Urlaub weilenden Ousama Ahmad vertrat, kamen in die Wertung. Tischtennis wurde vor 20 Zuschauern in der Sporthalle der Kardinal-von-Galen-Grundschule aber auch noch gespielt. Chris Andersen/Joachim Frintrup feierten nach einer guten Leistung einen Drei-Satz-Sieg, während sich am Paralleltisch Raphael Schwaag/Hannes Böhnlein nach vier Durchgängen geschlagen geben musste.

Durch die anschließenden Erfolge von Schwaag, Andersen (brachte Weitkamp nach einer starken Vorstellung die erste Saisonniederlage im Einzel bei), und Verbeet wurden mit der 5:1-Führung frühzeitig die Weichen auf Sieg gestellt. Im mittleren Paarkreuz kassierte Frintrup gegen den mit langen Noppen auf der Rückhand agierenden Kleinehollenhorst eine unglückliche 2:3-Niederlage, und auch Raphael Schwaag musste Franz Weitkamp zum Sieg gratulieren. Die Partie kippte aber nicht mehr, denn durch die souveränen 3:0-Siege von Chris Andersen und Frank Verbeet waren die nächsten zwei Punkte eingetütet.

Nun wartet Lüdinghausen II

Mit einem Auswärtsspiel am kommenden Samstag um 19 Uhr beim Siebtplatzierten SC Union 08 Lüdinghausen II geht es für die Schwaag-Schützlinge weiter.