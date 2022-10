Immer auf dem Sprung

Maximilian „Maxi“ Gerding (13) ist leidenschaftlicher Cable-Wakeboarder. Seit mehr als vier Jahren lässt er sich über Seen ziehen, springt über Hindernisse, wirbelt durch die Luft. Der Lohn: Platz drei bei der Deutschen Meisterschaft.

Spektakulär sieht es aus, wenn die Wakeboarder sich am Kabel über das Wasser ziehen lassen. Maxi Gerding (Foto) hat vor vier Jahren mit dem Sport begonnen.

Wenn sich Maximilian Gerding, kurz Maxi gerufen, mit rund 30 Kilometern pro Stunde an einem Kabel auf seinem 1,44 Meter langen Brett über das Wasser ziehen lässt, ist der 13-Jährige in seinem Element. Die Hindernisse im Wasser lässt er natürlich nicht aus und er liebt es, sich in die Luft wirbeln zu lassen.

„Das macht mir riesigen Spaß“, sagt der Schüler, der die siebte Klasse der Hermann-Leeser-Realschule besucht. Vor vier Jahren startete Maxi mit dem Cable-Wakeboarding. In den Pfingstferien besuchte die Familie den Heeder See in der Nähe von Papenburg. Der Schüler war sofort infiziert vom Wasser, von der Geschwindigkeit.

„Im zweiten Jahr habe ich mir schon ein eigenes Board gekauft“, sagt der junge Mann mit einem Lächeln im Gesicht.

