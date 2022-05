Ein zweitägiges, hochklassiges Tanzturnier bietet die DJK Dülmen am Samstag und Sonntag in der Turnhalle des Schulzentrums. Mit Fusion, Freeze und FirleTanz nehmen auch drei Formationen der Gastgeber teil.

Pia Hoeft (vorne) will in der Oberliga mit ihrer Formation Fusion das eigene Publikum und die Juroren überzeugen.

„Ihre Wertung bitte“, heißt es aktuell in der beliebten Fernseh-Sendung „Let’s dance“: Hochklassigen Tanzsport gibt es am Samstag und Sonntag aber auch live in der Turnhalle des CBG im Schulzentrum Am Bache zu sehen.

Die DJK Dülmen veranstaltet Modern-Jazz-Contemporary-Tanz-Turniere. Immer gut zehn Formationen kämpfen mit rund vierminütigen Vorstellungen in mehreren Runden um die Platzierungen. Mehrere Juroren bewerten die Darbietungen.

Los geht es am Samstag ab 12.15 Uhr mit der Landesliga. Hier nimmt unter anderem die DJK-Formation „Freeze“ teil. Einlass ist ab 11.40 Uhr. Um 16.50 Uhr ist die Tanzfläche frei für die Oberligisten. Hier präsentiert sich auch die DJK-Formation von „Fusion“.

Am Sonntagmorgen geht es mit der Kinderliga weiter. Hier zeigt der DJK-Nachwuchs „FirleTanz“, Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren, was er mittlerweile gelernt hat. Zum Abschluss gehört die Tanzfläche der Verbandsliga.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 6,50 Euro, Schüler und Studenten zahlen 3,50 Euro und Kinder unter sechs Jahren sind frei. Einlass nur mit offiziellem, negativen Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden) und medizinischer Maske.