„Ich verspreche eine Vollgas-Veranstaltung“

Die Zahlen der TSG Dülmen sind mehr als beeindruckend: Mit 36 Treffer haben die Bezirksliga-Kicker die meisten „Buden“ der Liga erzielt, mit nur drei Gegentoren zudem die stabilste Abwehr. Mit Trainer Manfred Wölpper sprach DZ-Sportredakteur Jürgen Primus über den fast perfekten Saisonstart. Schließlich gab es sieben Siege und „nur“ ein torloses Remis beim SV Zweckel.



Rund ein Viertel der Saisonspiele sind absolviert und der Start ist mehr als geglückt. Überrascht Sie die Stärke Ihrer Mannschaft? Manfred Wölpper: Ganz ehrlich: Im vergangenen Jahr wurde die Saison nach acht Spielen abgebrochen. Da waren wir auch Erster, mit 26:4-Toren. Ich hatte es für diese Saison als utopisch angesehen, dass wir jetzt, quasi zum gleichen Zeitpunkt, sogar noch besser dastehen, zumindest was die Tordifferenz angeht. Das ist schon sensationell.



Professionelle Vollblutidioten in Sachen Fußball

Sie sind ein erfahrener Trainer. Was sind die Gründe für die Top-Leistungen? Manfred Wölpper: Als Marvin (Marvin Möllers, spielender Co-Trainer, d.Red.) und ich zur TSG Dülmen gekommen sind, hat sich bei allen eine unglaubliche Gier nach Punkten und Siegen entwickelt. Kein Wunder, wenn zwei so professionelle Vollblutidioten in Sachen Fußball auf dem Platz stehen, will jeder dabei sein.



Kantersiege mit 7:0 und 7:1 sowie mit 5:0 beim Liga-Zweiten VfB Hüls: Was dürfen die Zuschauer am Sonntag im Heimspiel gegen das Liga-Schlusslicht Westfalia Gelsenkirchen für ein Spektakel erwarten? Manfred Wölpper: Die Zuschauer dürfen in jedem Fall eine Vollgas-Veranstaltung erwarten. Ich verlange von meiner Mannschaft in jedem Spiel, unabhängig vom Tabellenstand des Gegners, dass sie mehr kämpft und mehr läuft als der Gegner. Ein schlechteres Spiel kann ich verzeihen. Dass zu wenig gelaufen wird, allerdings nicht.

