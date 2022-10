„Ich habe viel mitgenommen“

Der Bulderner Tarik Gündogdu (M.) mit Florian Scheibe, Direktor der Führungsakademie DOSB, sowie DFB-Diversity-Managerin Claudia Krobitzsch in der DFB-Zentrale in Frankfurt.

Ein Jahr lang war Tarik Gündogdu, Schiedsrichter-Chef bei DJK Adler Buldern, immer mal wieder in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt.

Der 27-Jährige aus Buldern war einer von bundesweit 25 Ehrenamtlichen aus Fußballvereinen, die einen Migrationshintergrund haben und am Leadership Programm fußball+ des DFB teilgenommen haben, um den Fußball im Ehrenamt auf der Führungsebene vielfältiger zu machen.

„Das war eine super Sache, ein ganz tolles Projekt“, ist Gündogdu voll des Lobes. „Ich habe viel für meine tägliche Arbeit mitgenommen."

