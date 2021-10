Heimfluch gegen Hassel beenden

Dülmen. Gegen Hassel wollen die Bezirksliga-Fußballer der SF Merfeld ihren Heimfluch beenden. Nach vier Niederlagen wollen Niklas Belz & Co. die ersten Punkte.

Mit Selbstvertrauen gehen die Sportfreunde Merfeld in die Partie gegen den SC Hassel. „Jetzt kommt eine Mannschaft, die mit uns um die Abstiegsplätze kämpfen wird. Da ist es wichtig, dass wir punkten“, sagt Sportfreunde-Trainer Josef Ovelhey.

Zumal die Merfelder bislang Zuhause mit vier Niederlagen noch nicht einen Punkt erzielen konnten. „Das waren aber auch alles Gegner aus dem oberen Drittel. Jetzt kommt ein direkter Konkurrent.“ Nach dem Sieg zuletzt habe es eine Trainingswoche mit mehr Spaß gegeben. „Das hat man den Jungs angemerkt.“

Diesen Schwung wollen die Grün-Gelben mitnehmen, auch wenn die beiden Langzeitverletzten Fabian Autermann und Sebastian Leska weiter fehlen. Zudem wird es für Linus Waltering und Mathias Küster wohl nicht reichen. „Niklas Belz musste das Training mit Adduktoren-Problemen abbrechen. Da muss ich schauen, ob es am Sonntag geht.“

Beim Gegner hat Tobias Leufke im Spiel gegen Lippramsdorf die Rote Karte gesehen und wurde für zwei Spiele gesperrt. Er kann am Sonntag nicht mitwirken. „Ansonsten habe ich gehört, dass sie einen Spielertrainer haben, der den Abwehrverbund zusammenhält. Stärken haben sie in der Offensive.“ Die Ergebnisse der Gäste waren zumeist knapp. So beim 0:1 gegen den FC Marl und zuletzt das 2:2 gegen Lippramsdorf. „Das hat mich durchaus überrascht. Da hat Patrick Zimmermann zwei Tore erzielt. Auf ihn müssen wir acht geben.“