Hausdülmener Ausgleich in der Nachspielzeit

So lief es auf den Fußballplätzen

Dülmen

Die TSG Dülmen spielte sich in den letzten 20 Minuten in einen Rausch und fertigte den VfB Kirchhellen mit 8:1 ab. Grün-Weiß Hausdülmen kam im Derby der Kreisliga A gegen die DJK Dülmen in der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich.

Von Patrick Hülsheger und Marco Steinbrenner