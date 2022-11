GWH-Frauen holen den Herbsttitel

Mit zehn Siegen und drei Remis feiern die Fußballerinnen von Grün-Weiß Hausdülmen um Theresa Nienhaus verdient den inoffiziellen Herbstmeister-Titel in der Kreisliga A.

Die Fußball-Frauen von GW Hausdülmen eilen von Erfolg zu Erfolg und haben jetzt seit mehr als einem Monat nicht einmal mehr einen Gegentreffer kassiert. Zurecht stehen die A-Liga-Kickerinnen an der Spitze der Kreisliga A. Am Sonntag wurde DJK Eintracht Coesfeld mit 7:0 bezwungen. Damit sicherten sich die Hausdülmenerinnen die inoffizielle Herbstmeisterschaft.

Die Kickerinnen von der Sandstraße zeigten ein nahezu perfektes Spiel, freute sich Langen nach dem Match. „Das war von der ersten Minute an eine Demonstration“, berichtete der Coach. Die Kickerinnen von der Sandstraße zeigten tolle Spielzüge und spielten die sieben Treffer zum Teil sehr schön heraus. „Da gab es von meiner Seite nichts zu kritisieren“, so Langen nach dem Spiel weiter.

„Wir haben von der ersten Minute den Kampf angenommen und wollten das Heimspiel unbedingt gewinnen“, ließen die Hausdülmenerinnen keine Zweifel aufkommen. Und so verbesserten die Grün-Weißen ihre Quote auf zehn Siege und drei Unentschieden bei einer Tordifferenz von 49:4. Gegen Coesfeld trafen Inken Testroet (3), Malina Hakvoort (2) sowie Katharina Hölscher mit einem sehenswerten Fernschuss und Ida Damhus per Eigentor.

