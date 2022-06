GWH-Damen auswärts eine Macht

Inken Testroet (l.) erzielte 22 Treffer für GW Hausdülmen und war damit beste Torschützin an der Sandstraße.

Nach zwölf Spieltagen zog die SG Hiddingsel/Senden II ihre Mannschaft zurück, obwohl die Elf von Trainer Klaus Dennstedt gar nicht so schlecht dastand. GW Hausdülmen spielte eine gute Saison und setzte sich im oberen Drittel fest.

Die Knipserin:

Dieser Titel gebührt ganz klar Sarah Bunnefeld vom ASC Schöppingen. Sie traf in den 26 Spielen ihrer Mannschaft sagenhafte 52 Mal. Auch die Quote von Nike-Marie Weßels auf Rang zwei mit 41 Buden ist sehr beachtlich. Auf Rang drei rangiert Daniela Karmann mit 30 Treffern, was auch immerhin noch einen Schnitt von 1,153 Toren pro Spiel entspricht. Inken Testroet von GW Hausdülmen ist beste Dülmenerin mit sehr guten 22 Treffern. Auf Rang sieben mit 17 Buden rangiert Leonie Gövert von der TSG Dülmen. Insgesamt gab es 183 verschiedene Torschützinnen. 71 erzielten „nur“ einen Treffer für ihren Club.

Lust auf Tore:

Insgesamt fielen 842 Treffer in den 182 Begegnungen. Das macht einen Schnitt von 4,626 Treffer pro Spiel.

Gefährlichste Offensive:

Mit weitem Abstand hat Meister ASC Schöppingen die gefährlichste Offensive. Die Vechtestädterinnen trafen satte 135 Mal. Zum Vergleich: Auf den weiteren Plätzen folgen TuS Wüllen mit 92 und Vorwärts Epe mit 86 Buden. GW Hausdülmen war 73 Mal erfolgreich, die TSG Dülmen erzielte 57 Treffer.

(Weitere Zahlen und Fakten zur Kreisliga A-Saison der Fußball-Frauen lesen Sie in der Donnerstags-Printausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)