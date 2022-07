Gute Laune bei Läufern und Helfern

Beste Bedingungen und gut gelaunte Läufer trafen sich beim 34. Roruper Abendlauf. Nach zwei Jahren Corona-Pause waren Teilnehmer wie Organisatoren froh, dass die Laufveranstaltung wieder in gewohnter Form stattfinden konnte.

Das Wetter passte, die Organisatoren fanden schnell wieder in ihre Routine und die Läufer freuten sich, dass der Roruper Abendlauf endlich wieder in gewohnter Form stattfinden konnte. Und so wurde die 34. Auflage der Laufveranstaltung ein Erfolg, auch wenn die Teilnehmerzahl vergangener Auflagen nicht erreicht wurde.

„Das war eine grandiose Geschichte“, freute sich Rene Bertelsbeck vom Orga-Team des Abendlaufes über die Veranstaltung. Trotz Sommerferien und immer noch zahlreicher Corona-Fälle, zählten die Roruper 630 Finisher. Und was den Veranstaltern viel wichtiger war, als die reine Zahl: „Wir haben ein grandioses Feedback von den Läufern bekommen. Allein dieser Zuspruch ist für uns schon genug Motivation, im nächsten Jahr den Lauf wieder zu veranstalten“, so Bertelsbeck.

Wie immer machten die kleinsten Läufer den Anfang. Von Eltern und Großeltern angefeuert, gingen die Kinder auf die 400-Meter-Stadionrunde. Im Ziel gab es dann für jeden Teilnehmer eine Medaille und Süßigkeiten. Nach dem Schülerlauf über die 1,5 Kilometer, folgten dann der Jogginglauf über drei Kilometer, der Halbmarathon und der Zehn-Kilometer-Volkslauf. An Start und Ziel, aber auch auf der Strecke, wurden die Läufer von zahlreichen Zuschauern angefeuert.