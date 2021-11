„Glaube nicht an Unterbrechung“

Vor genau einem Jahr ruhte der Spielbetrieb im Fußball bereits, was letztlich zur Annullierung der Saison 2020/21 führte. Aktuell wird nahezu ohne Einschränkungen gekickt, obwohl die Corona-Infektionszahlen täglich einen neuen Höchststand erreichen. Über die Situation und mögliche Auswirkungen sprach unser Redaktionsmitglied Frank Wittenberg mit Willy Westphal, Vorsitzender des FLVW-Kreises Ahaus/Coesfeld.

Herr Westphal, wie groß ist die Sorge, wenn Sie auf die steigenden Corona-Zahlen blicken?

Willy Westphal: Natürlich beunruhigt mich das, aber das ist auch nur ein Gefühl, denn wir können nur spekulieren. Letztlich müssen wir wie immer darauf schauen, was die Landesregierung für Vorgaben macht. Im Fußballverband ist es zurzeit aber sehr ruhig. Ich gehe nicht davon aus, dass es da aktuell Einschnitte gibt.

Weil der Fußball bislang nicht als Infektionstreiber in der Corona-Pandemie aufgefallen ist?

Westphal: Bisher ist in der Tat sehr wenig passiert. Trotz der vielen Mannschaften in unserem großen Fußballkreis hatten wir bisher kaum Fälle, in denen Spiele wegen Corona-Infektionen innerhalb des Teams verlegt werden mussten. Ich hoffe natürlich, dass die verhältnismäßig niedrige Inzidenz gerade im Kreis Coesfeld dazu führt, dass alles im Griff bleibt.

