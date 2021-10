Gehorsam wird überprüft

55 Starter werden beim zweiten Working Equitation-Turnier auf dem Gelände des RV Dülmen am Samstag und Sonntag erwartet. Zuschauer haben freien Eintritt. In diversen Prüfungen wird der Gehorsam des Pferdes abgefragt.

Beim Working Equitation-Turnier auf dem ehemaligen Kasernengelände werden am Samstag und Sonntag verschiedene Gehorsams-Aufgaben sowie Überprüfungen der Arbeitsreitweisen von Pferd und Reiter verlangt.

Zum zweiten Mal findet auf der Anlage des Reitvereins Dülmen an der Letterhausstraße (ehemaliges Kasernengelände) ein Working Equitation-Turnier statt. Ausrichter ist der Verein Working Equitation goes Münsterland mit Sitz in Nordkirchen.

„Entgegen der ursprünglichen Ankündigung wird es nur zwei Tage lang gehen“, berichtet die RV-Vorsitzende Katja Kümmel. Dafür sei das Programm aber sehr kompakt und damit kurzweilig.

Die ersten Teilnehmer werden am Freitag anreisen. Der Turniersport beginnt dann am Samstagmorgen. Am Sonntagabend wird das Turnier beendet. Insgesamt werden 55 Starter erwartet.

Working Equitation, die Arbeitsweise der Pferde, wird in verschiedenen Prüfungen bewertet. Im Stil-Trail müssen verschiedene Aufgaben wie unter anderem Slalom um Stangen und Tonnen, über eine Brücke reiten, Springen, das Öffnen und Schließen eines Tores zu Pferd in vorgegebener Reihenfolge in verschiedenen Gangarten absolviert werden. Der Gehorsam des Pferdes und die Durchlässigkeit des Pferdes stehen im Fokus.

Der Speedtrail wird in den höheren Klassen gefordert. Es steht dabei nicht nur die stilistisch korrekte und saubere Reitweise im Vordergrund, sondern es wird zusätzlich auf Zeit geritten. Bei den Prüfungen nennt der zweite Buchstabe das Niveau der Prüfung (E, A, L, M, S - E ist am einfachsten, S am schwersten; F = Führzügel, also Kinder, die geführt werden). Für die Zuschauer, von denen kein Eintritt verlangt wird, gilt die 3G-Regel.

Am Samstagabend gibt es eine Party. Für das leibliche Wohl wird beim RV Dülmen traditionell gut gesorgt.