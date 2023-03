Gegner ist hochkarätig besetzt

Dülmen

Zum Nachholspiel beim SV Dorsten-Hardt tritt heute Abend die TSG Dülmen an. Anstoß an der Storchsbaumstraße in Dorsten ist um 19.30 Uhr. Die Partie vom 18. Spieltag war Anfang Februar auf Wunsch der Gastgeber verlegt worden.

Von Patrick Hülsheger